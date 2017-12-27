Бастрыкин: ЧП в школах - нарушение правил безопасности

Председатель СК считает, что ЧП в школах это следствие халатности.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ считает, что недавние ЧП в школах — это следствие халатности и нарушение правил безопасности.

Об этом следователь заявил на совещании в Петербурге 26 января. Бастрыкин напомнил о ЧП в школах Перми и Улан-Удэ и подчеркнул, что:

"В ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения. В обязательном порядке давать правовую оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных заведениях".

Справка:

15 января стало известно, что неизвестные с ножами ворвались в школу №127 в Перми: 12 человек пострадали. На учителя и учеников напали двое с ножами. Злоумышленники старались нанести ранения в область шеи. В результате учитель и 8 человек получили ранения. Педагог и один из учащихся находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Подобное ЧП произошло спустя 4 дня в Улан-Удэ, когда школьник напал с топором и зажигательной смесью в школе Улан-Удэ.

Фото: ВКонтакте / Бастрыкин Александр Иванович