Бастион крепости Корела не устоял перед паводком

Обрушилась часть стены древней крепости в Приозерске.

Заместитель председателя правительства Ленобласти и глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой сообщил в своем аккаунте в соцсети ВКонтакте подробности обвала стены средневековой крепости Корела в Приозерске.

Инцидент произошел возле входной зоны: вывал участка стены связан, скорее всего, с действием обильных осадков, размывших глинистую почву. В ближайшее время будут организованы работы по обследованию объекта и предприняты противоаварийные действия.

В 2023-2024 гг. планировалось провести реставрацию крепости, однако теперь, скорее всего, все необходимые работы придется провести гораздо раньше.

Недавно из Санкт-Петербурга до крепости "Орешек" в Шлиссельбурге по новому водному маршруту отправился первый теплоход.

Фото: аккаунт Владимира Цоя в соцсети ВКонтакте.