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Бастион крепости Корела не устоял перед паводком
Сегодня, 17:13
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kraratau27

Бастион крепости Корела не устоял перед паводком

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Обрушилась часть стены древней крепости в Приозерске.

Заместитель председателя правительства Ленобласти и глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой сообщил в своем аккаунте в соцсети ВКонтакте подробности обвала стены средневековой крепости Корела в Приозерске. 

Инцидент произошел возле входной зоны: вывал участка стены связан, скорее всего, с действием обильных осадков, размывших глинистую почву. В ближайшее время будут организованы работы по обследованию объекта и предприняты противоаварийные действия. 

В 2023-2024 гг. планировалось провести реставрацию крепости, однако теперь, скорее всего, все необходимые работы придется провести гораздо раньше. 

Недавно из Санкт-Петербурга до крепости "Орешек" в Шлиссельбурге по новому водному маршруту отправился первый теплоход. 

Фото: аккаунт Владимира Цоя в соцсети ВКонтакте.

Теги: крепость корела, обрушение, паводки, приозерск
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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Панов Константин
Сегодня 18:09

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