Бассейн в Кингисеппе станет "нормой жизни"

В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в Кингисеппе открылся плавательный бассейн.

Плавательный бассейн в Кингисеппе готовится к итоговой проверке Госстройнадзора, после которой объект будет введен в эксплуатацию и откроется для жителей города. Проверка ожидается в августе, а пока чаши бассейна заполняются водой в рамках последних технических испытаний. О новом спортивном объекте региона сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Спортивный объект, построенный в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", сможет принимать региональные и международные соревнования, а внутри здания, не считая трех бассейнов, разместятся медблок с физиотерапией, водолечебница и отделение галотерапии, банные комплексы с сауной, спортзалы и, конечно, буфет.

Накануне заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Оксана Ладога пообещала появление бассейна в Сертолово в 2022 году.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области