Бассейн в Сертолово должен быть сдан в эксплуатацию в 2022 году

Сроки введения в эксплуатацию бассейна в Сертолово сдвинулись из-за роста цен на стройматериалы.

Бассейн в городе Сертолово Всеволожского района, строящийся в рамках концессионного соглашения, будет готов к 2022 году. Об этом заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Оксана Ладога сообщила, отвечая на вопрос жителя Сертолово в Instagram губернатора Александра Дрозденко.

Изначально спортивный объект, который ждали всем городом, планировалось сдать еще в декабре 2021, но на ход строительства существенно повлиял рост цен на стройматериалы и теперь - если сроки не сдвинутся вновь - жители попадут в бассейн лишь через год. Ситуация очень напоминает согласование проекта поликлиники в Мурино, которое сместилось на осень по той же причине.

По словам жителей Сертолово, город полнится недостроями или вообще существующими лишь в обещаниях объектами: Домом Культуры, ледовым дворцом и двумя бассейнами, школой, которую обещали еще шесть лет назад. Стройкомитет пояснил, что большую часть объектов планировала строить местная Администрация - с них и спрос.

Недавно директор школы в Ленобласти отказался принимать проведенные в ней некачественно ремонтные работы. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал это действие "саботажем".

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