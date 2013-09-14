В Петербурге в 2024 году введут в эксплуатацию 3 спортивных объекта

Всего будет достроено 99 социальных объектов, 60 из них – по линии инвесторского блока.

В 2024 году в Петербурге планируется ввести рекордное количество социальных объектов. Будет достроено 99 социальных объектов, 60 из них – по линии инвесторского блока. В Северной столице в 2024 году будет введено 3 объекта спорта, включая школу дзюдо на Замшиной. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Строящиеся спортивные объекты в Петербурге

Новый корпус спортшколы олимпийского резерва Невского района

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) продолжается строительство здания ФОК в Невском районе. Объект расположится на улице Подвойского, 31, корпус 3, рядом с основным корпусом спортшколы № 2.

Трехэтажное здание спортивного комплекса площадью почти 6,6 тыс. кв. м предназначено для занятий баскетболом, волейболом, гандболом, дзюдо, мини-футболом, самбо и спортивной аэробикой.

Сдача в эксплуатацию запланирована в августе 2024 года.

Спальный корпус на 60 учеников для школы-интерната Олимпийского резерва в Сестрорецке

В Сестрорецке, на Приморском шоссе, дом 356, литера А в этом году должны достроить спальный корпус на 60 учеников школы-интерната Олимпийского резерва.

Введённые в эксплуатацию спортивные объекты в Петербурге

Многофункциональный спорткомплекс в Калининском районе

Просторное пятиэтажное здание у парка Академика Сахарова называют школой дзюдо имени Рахлина, однако оно предназначено для соревнований и тренировок по нескольким видам спорта: дзюдо, фехтование, пулевая стрельба и художественная гимнастика.

Объект был сдан в эксплуатацию в начале июля 2024 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"