Баскетбольный тренер из Петербурга пойдет под суд за изнасилованных воспитанниц

Пострадали четыре девочки 12 и 13 лет.

В Петербурге осудят тренера школьного баскетбольного клуба из учреждения №372 Московского района. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, на счету у мужчины, оказавшегося супругом руководителя клуба, четыре изнасилованные воспитанницы 12 и 13 лет.

Следствие полагает, что тренер сопровождал детскую баскетбольную команду на соревнования в Таллине, Воронеже и детском лагере "Голубая стрела" на спортивных сборах. Во время этих поездок мужчина и совершал действия сексуального характера в отношении девочек, в некоторых случаях и с применением насилия. Уголовное дело рассмотрят в Московском районном суде.

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