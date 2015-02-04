Баскетбольный "Зенит" сократил отставание от ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

Зенит одолел ЦСКА со счетом 93:79 (29:23, 24:21, 21:15, 19:20).

В Петербурге 25 мая на "Сибур Арене" матч завершился победой баскетбольного клуба "Зенит" против московского ЦСКА. Игра проходила в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ.

Зенит одолел ЦСКА со счетом 93:79 (29:23, 24:21, 21:15, 19:20).

Самым результативным игроком "Зенита" стал Джордан Мики, он набрал 23 очка. Сергей Карасев записал на свой счет 19 очков. У ЦСКА отличился Уилл Клайберн и Никола Милутинов, которые набрали по 14 очков.

В результате "Зенит" сократил отставание в серии - счет 2:1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч состоится в Петербурге 27 мая в 20:00.

Ранее мы сообщали, что в баскетбольный "Зенит" вернулись пятеро легионеров. В публикации указали, что вернулись Матеуш Понитка (Польша), Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс (все — США).

Фото: pexels

