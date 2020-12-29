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Баскетбольный "Зенит" разгромил "Автодор" в матче Единой лиги
Вчера, 22:29
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Баскетбольный "Зенит" разгромил "Автодор" в матче Единой лиги

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Домашняя игра петербургской команды стала первой в новом году.

Баскетбольный "Зенит" разгромил "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Петербурге завершилась со счетом 97:71.

Больше всего очков в составе хозяев набрал Остин Холлинс – 25 очков. Победа стала для сине-бело-голубых третьей в сезоне подряд, а команда продолжает лидировать в турнирной таблице Единой лиги

Следующий матч "Зенит" на выезде проведет 18 января против эстонского "Калева". 

Стали известны соперники футбольного "Зенита" на первых тренировочных сборах. "Сине-бело-голубыми" предстоит сыграть с соперниками из четырех клубов – командами "Рига" (матч 21 января), "Пахтакор" (игра 24 января), "Шахтер Солигорск" (игра 24 января) и "Урал" (матч 27 января).

Фото: Pixabay

Теги: баскетбол, единая лига втб, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Баскетбол, Зенит,

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vernoman
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Ханевская Ульяна
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