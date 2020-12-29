"Сине-бело-голубыми" предстоит сыграть с соперниками из четырех клубов.

Стали известны соперники "Зенита" на первых тренировочных сборах. Об этом 5 января сообщила пресс-служба петербургской футбольной команды. "Сине-бело-голубыми" предстоит сыграть с соперниками из четырех клубов – командами "Рига" (матч 21 января), "Пахтакор" (игра 24 января), "Шахтер Солигорск" (игра 24 января) и "Урал" (матч 27 января).

Сейчас футболисты в отпуске. 15 января пройдут первые в будущем году зимние тренировочные сборы "Газпром", которые пройдут в Дубай до 27 числа. Там же пройдет серия товарищеских матчей.

Накануне стали известны даты первых матчей в российском первенстве.

Фото: Piter.tv