Баскетбольный "Зенит" проиграл "Барселоне" в матче Евролиги

Игра закончилась со счетом 90:72.

Баскетбольная команда "Зенита" 30 января не смогла одержать победу в матче с "Барселоной" в рамках Евролиги. Игра закончилась со счетом 90:72 в пользу испанцев.

Матч состоялся на поле гостей. Наибольшим количеством очков за игру отличился Эндрю Альбиси, в подборах оказался хорош Густаво Айон.

В рамках Евролиги петербуржцам еще предстоит сразиться с турецким "Фенербахче" 5 февраля и с греческим "Панатинаикосом" 7 февраля.

Ранее петербургский "Зенит" объявил о создании женского футбольного клуба.

Фото: Баскетбольный клуб "Зенит" / "ВКонтакте"