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Баскетбольный "Зенит" проиграл "Барселоне" в матче Евролиги
Сегодня, 11:09
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Баскетбольный "Зенит" проиграл "Барселоне" в матче Евролиги

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Игра закончилась со счетом 90:72.

Баскетбольная команда "Зенита" 30 января не смогла одержать победу в матче с "Барселоной" в рамках Евролиги. Игра закончилась со счетом 90:72 в пользу испанцев.

Матч состоялся на поле гостей. Наибольшим количеством очков за игру отличился Эндрю Альбиси, в подборах оказался хорош Густаво Айон.

В рамках Евролиги петербуржцам еще предстоит сразиться с турецким "Фенербахче" 5 февраля и с греческим "Панатинаикосом" 7 февраля.

Ранее петербургский "Зенит" объявил о создании женского футбольного клуба.

Фото: Баскетбольный клуб "Зенит" / "ВКонтакте"

Теги: барселона, баскетбол зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Баскетбол,

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