Баскетбольный "Зенит" подписал контракт с экс-центровым клуба "Маккаби" Блэком

Американский спортсмен будет играть за БК как минимум до конца сезона.

Баскетбольный клуб "Зенит" подписал контракт с американским центровым Тариком Блэком. Об этом 14 января сообщила пресс-служба клуба.

Спортсмена хотели заполучить в команду еще перед текущим сезоном, но руководству "Зенита" не удалось об этом договориться. По словам гендиректора БК Александра Церковного, Блэк вместе с вернувшимся Алексом Пойтрессом сделают переднюю линию команды сильнее, и она "сможет оказать серьезную конкуренцию ведущим клубам Европы". Тарик Блэк присоединится к "Зениту" в ближайшее время и будет играть за команду как минимум до конца сезона.

Известно, что 29-летний баскетболист начал карьеру в клубе НБА "Хьюстон Рокетс", за НБА спортсмен провел четыре сезона и 220 матчей. Затем Блэк перешел в команду израильского "Маккаби", а в Евролиге провел 37 матчей, показывая высокие результаты. В списке достижений Блэка титул чемпиона Израиля, второй символической пятерки Лучших игроков чемпионата Израиля, участника Матча всех звезд Израиля и Сборной лучших новичков Дивизиона C-USA NCAA.

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Фото: ВКонтакте / Баскетбольный клуб "Зенит"