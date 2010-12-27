Башни противовоздушной обороны планируют превратить в смотровые площадки

Экскурсии по крышам Петербурга станут доступнее.

Старые противовоздушные башни, которые располагаются на крышах Петербурга, хотят превратить в смотровые площадки для гостей и жителей города на Неве. От этой инновации существенно пострадает доход нелегальных экскурсоводов, предлагающих прогулки по крышам,

В настоящее время идёт поиск инвесторов, готовых вложить средства в развитие туристической составляющей города. Для начала работы планируют провести в Центральном районе Петербурга, которые находятся в плачевном состоянии и должны подлежать немедленной реставрации.

В городе насчитали 15 противовоздушных башен, сколько из них станет в итоге туристическим объектом - пока неизвестно.. В качестве смотровых площадок на город они идеально подойдут потому, что имеют ограждения, которые позволят подняться на них через чердак, без лишнего беспокойства жителей дома походами через парадную.

Ранее мы писали, что на месте съёмок фильма "Осенний марафон" планируют создать сквер.

Фото: pixabay