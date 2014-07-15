Башкирского министра Беляева отправили под домашний арест

Министр ЖКХ по региону будет под домашним арестом до 11 апреля 2021 года.

Башкирского министра по ЖКХ Бориса Беляева отправили под домашний арест. Об этом журналистам рассказал представители пресс-службы Кировского районного суда города Уфы. Известно, что чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по статье предусматривает десять лет лишения свободы.

Кировский районный суд избрал Беляеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 апреля 2021 года. пресс-служба суда

Следственные органы заявили, что в 2017 году Кумертау по государственному контракту были созданы очистные сооружения, которые до сих пор не введены в работу. При этом, подрядчик получил из федерального бюджета 95 млн рублей. Акт приемки нового сооружения подписали должностные лица. Чиновники не обратили внимание на то, что на объектах не были проведены пусконаладочные работы. Также компания, занимающаяся работами, не предоставила результаты исследований очищенных стоков воды.

Напомним, что по делу задержан министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев. В 2017 году он управлял вопросами капитального строительства по региону. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Днем 25 февраля по тому же делу полиция задержала Беляева. В момент строительства очистительных сооружений он являлся мэром Кумертау.

Получателям жилищных пособий предложили давать продуктовые карточки.

Видео: YouTube / Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"