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Открытый бассейн с подогревом появится в пространстве "Флагшток"

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Также в проект включены сауна с душевыми и раздевалками, ресторан и кафе с террасой.

В общественном пространстве "Флагшток" у "Газпром Арены" построят бассейн с подогревом. Его макет показала пресс-служба администрации Красногвардейского района в своём Telegram-канале.

По данным чиновников, на территории комплекса расположатся сразу 2 бассейна общей площадью примерно 1,45 тыс. кв.м.

Там же появятся сауна с душевыми и раздевалками, ресторан и кафе с террасой.

Ранее мы сообщили о том, что индустриальный парк за 1,6 млрд рублей построят под Петербургом.

Видео: Telegram / пресс-сек Красногвардейского

Теги: крестовский остров, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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