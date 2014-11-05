Открытый бассейн с подогревом появится в пространстве "Флагшток"

Также в проект включены сауна с душевыми и раздевалками, ресторан и кафе с террасой.

В общественном пространстве "Флагшток" у "Газпром Арены" построят бассейн с подогревом. Его макет показала пресс-служба администрации Красногвардейского района в своём Telegram-канале.

По данным чиновников, на территории комплекса расположатся сразу 2 бассейна общей площадью примерно 1,45 тыс. кв.м.

Там же появятся сауна с душевыми и раздевалками, ресторан и кафе с террасой.

Ранее мы сообщили о том, что индустриальный парк за 1,6 млрд рублей построят под Петербургом.

Видео: Telegram / пресс-сек Красногвардейского