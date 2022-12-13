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Барсук пробудился из зимней спячки в Нижне-Свирском заповеднике

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Фотоловушки засняли животное в чаще ещё 22 марта.

В Ленобласти заметили раннюю активность баруска. Обычно животное выходит из спячки только в апреле, однако на этот раз фотоловушки Нижне-Свирского заповедника засняли его активность 22 марта.

Судя по кадрам, барсук пробежал по заснеженной дороге в чаще.

Сотрудники заповедника напомнили, что барсуки являются единственными представителями куньих, которые впадают в зимний сон. В случае, если животное пробудилось слишком рано, оно, в отличие от сурков, может снова заснуть без труда.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге планируют расширить количество заказников, сделав особо охраняемыми еще шесть территорий.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник

Теги: ленинградская область, нижне-свирский заповедник
Категории: Лента новостей,

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