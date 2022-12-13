Александр Герман рассказал о тренде на сохранение биоразнообразия и лесов.

В Петербурге планируют расширить количество заказников, сделав особо охраняемыми еще шесть территорий. Соответствующей информацией поделились журналисты "Петербургского дневника" со ссылкой на председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Александр Герман объяснил, что на текущий момент в городе насчитывается порядка 17 охраняемых природных территорий с общей слощадью в более чем девять тысяч гектаров. В этом перечне дополнительно могут оказаться еще несколько объектов. По мнению чиновника, такую инициативу приветствует местное население. Особенно популярными заказниками считается Сестрорецкое болото, Комаровский берег, экотропа на северной губе Финского залива. В ближайшее время планируется обеспечить дорогу-подъезд к Сесторрецкому болоту для удобства посетителей.

В ближайшее время будет проводиться обследование этих мест, будем выносить решение. Александр Герман в эфире программы "Радиоклуб на Карповке"

Эксперт уверен в том, что сохранение лесов и их биоразнообразия, ограничивая на территориях хозяйственную деятельность, является важным трендом для общества, так как люди должны иметь возможность выезжать на природу, слушать пение птиц и тдыхать на свежем воздухе.

Если пустишь туда ларечек, то они и будут множиться, появится мусор, грязь и все остальное. Александр Герман в эфире программы "Радиоклуб на Карповке"

Субботники в Ленобласти стартуют 10 апреля.

Фото: Piter.tv