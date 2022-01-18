Документ будет внесен на рассмотрение законодателям 16 февраля.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" предложили с формировать вокруг государственных природных заказников на территории нашего государства охранные зоны, подобные тем, что сейчас есть вокруг заповедников, национальных и природных парков, памятников природы. Соответствующая инициатива распространена по СМИ пресс-службой парламентариев из ни жней палаты. Документ будет вынесен на изучение политиков в понедельник, 16 февраля. Авторами предложения указаны лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и заместитель председателя профильного комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.

Предлагается включить в указанный перечень объектов, около которых создаются охранные зоны, государственные природные заказники, что позволит уберечь государственные природные заказники от размещения рядом с ними опасных производств. пояснительная записка

Фото: pxhere.com