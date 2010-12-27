Полузащитник "Зенита" Барриос рассказал, что ему хочется вести петербургский клуб к победам

Футболист выступает за сине-бело-голубых с февраля 2019.

Игрок "Зенита" Вильмар Барриос поделился впечатлениями от выступлений за "Зенит". Футболист дал интервью изданию "ElDeportivo", передает пресс-служба сине-бело-голубых.

Полузащитник рассказал о том, что российский футбол отличается свободой и возможностями занять правильную позицию перед приемом мяча, что позволит сыграть оперативно. В Аргентине же футбол более "контактный и интенсивные, нападающие там - первые защитники".

Барриос поделился, что на данный момент его главное стремление - это успешная игра в составе петербургского клуба.

"Прямо сейчас мне хочется вести "Зенит" к победам, играть в Лиге чемпионов. Мечта о том, чтобы выйти из группы и идти дальше", - сказал он.

Несмотря на то, что полузащитник выступает за сборную Колумбии, на данный момент он готов "наилучшим образом продолжать защищать цвета "Зенита".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сине-бело-голубые открыли продажу билетов на домашние матчи с ЦСКА и "Спартаком".

Фото: ФК "Зенит"