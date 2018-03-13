Продюсер Бари Алибасов внес изменения в завещание

Жена Лидия Федосеева-Шушина получит земельный участок в Подмосковье стоимостью около $500 тыс и множество ценных бумаг общей стоимостью около $2 млн.

Музыкант и продюсер Бари Алибасов составил и подписал в НИИ им. Склифосовского новое завещание. Об этом РБК сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Алибасов вызвал к себе нотариуса, чтобы внести некоторые изменения в существующее завещание. Согласно документу девятикомнатная квартира общей площадью 220 кв. м в доме в Мерзляковском переулке в Москве и еще две другие квартиры достанутся его сыну. Жена Лидия Федосеева-Шушина получит земельный участок в Подмосковье стоимостью около $500 тыс и множество ценных бумаг общей стоимостью около $2 млн. Правообладателями наследия группы "На-На" становятся ее участники Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, хотя может самостоятельно дышать, разговаривать. Музыкант был госпитализирован два дня назад с ожогом пищевода.

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