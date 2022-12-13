Барельеф Черномырдина открыли в аэропорту Надыма в ЯНАО

Недавно Надынский аэропорт был назван именем политика.

Губернатор российского региона Ямало-Ненецкий автономный округ Дмитрий Артюхов в воскресенье 9 апреля открыл барельеф известного политика Виктора Черномырдина. Известно, что памятный объект расположен на территории местного аэропорта в Надыме. Торжественное мероприятие состоялось в день рождения политика, которому могло бы исполниться 85 лет. В мероприятии были задействован Андрей Черномырдин (сын политика), а также жители, ветераны и сотрудники "Газпрома",

В Надымском аэропорту, которому 27 марта указом президента присвоено имя Виктора Черномырдина, в торжественной обстановке открыли барельеф политика. пресс-служба администрации ЯНАО

Напомним, что в здании аэропорта выполнен ремонт, теперь воздушная гавань города стала более современной. В частности, рабочие обновили лестничные пролеты, отделку стен, уложили плитку на пол, заменили освещение, отремонтировали санузлы и поменяли всю сантехнику.

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