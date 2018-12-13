Недавно Сергей Шнуров заявил о роспуске коллектива.

Шоумен Стас Барецкий хочет стать новым солистом группы "Ленинград". Он уверен, что музыкальный коллектив сохранится, только сменит вокалиста. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

По словам Барецкого, Шнуров останется руководителем группы. Он дал "добро" на смену вокалиста. Шоумен заявил, что собирается добавить в репертуар "Ленинграда" собственные песни, в которых будет много мата и "бытовухи".

Напомним, Стас Барецкий входил в состав "Ленинграда" в 2005 году. Вместе с ним группа записала альбом "Хлеб". Он также стал соавтором песен "Небесный теннис" и "Кредит".

Недавно Сергей Шнуров заявил о роспуске группы и о ее последнем турне по России. Артист считает, что пришло время другой музыки, поэтому репертуар "Ленинграда" стал неактуален.

Видео: YouTube / Стас Барецкий