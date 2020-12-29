Бар на Рубинштейна закрыли на месяц из-за жалоб жильцов дома

Горожанам мешали запахи кальяна, шумные посетители и музыка.

Куйбышевский районный суд Петербурга на месяц закрыл бар CYBERLOUNGЕ на улице Рубинштейна из-за жалоб местных жителей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, к ответственности привлекли владельца кафе, ИП Антона Конюшевского.

Как выяснилось, на заведение, расположенное на цокольном этаже дома №27 по улице Рубинштейна, сыпались жалобы жителей того же дома. Внеплановая проверка в баре установила, что продукты разгружают прямо под жилыми окнами, в позднее время соседям мешает громкая музыка, шумные посетители, запахи кальяна и канализации. Кроме того, в самом заведении нашлись нарушения в поточности технологических процессов, работе системы вентиляции, вывозе мусора. В кафе оказался совмещенный санузел для гостей и персонала, а водоотведение в баре осуществлялось от нежилого помещения по соседству через общедомовой канализационный выпуск всего дома.

В суде потерпевшие жильцы подтвердили часть перечисленных нарушений и попросили для бара максимальное наказание. Деятельность заведения приостановили на 30 суток.

Ранее в Петербурге задержали агрессивного клиента кафе, избившего официантку.

Фото: pixabay