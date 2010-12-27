Бар на Рубинштейна получил штраф за нарушение санитарных норм

Заведение заплатит штраф в 30 тысяч.

Во вторник, 22 октября, стало известно, что один из баров на Рубинштейна через суд привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как оказалось, организация допускала выгрузку сырья и продуктов в жилом доме, под окнами домов. Владелец заведения отметил, что оспаривать решение суда не будет. Бар заплатит штраф в 30 тысяч.

Кроме того, завtдение обязано в установленный срок устранить все нарушения.

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