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Бар на Рубинштейна получил штраф за нарушение санитарных норм
Сегодня, 18:50
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IRINA_CHALKINA

Бар на Рубинштейна получил штраф за нарушение санитарных норм

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Заведение заплатит штраф в 30 тысяч.

Во вторник, 22 октября, стало известно, что один из баров на Рубинштейна через суд привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как оказалось, организация допускала выгрузку сырья и продуктов в жилом доме, под окнами домов. Владелец заведения отметил, что оспаривать решение суда не будет. Бар заплатит штраф в 30 тысяч.

Кроме того, завtдение обязано в установленный срок устранить все нарушения. 

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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