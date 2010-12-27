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В Петербурге появилась петиция за сохранение маршруток
Сегодня, 18:28
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге появилась петиция за сохранение маршруток

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Её подписали почти 2 тысячи человек.

Во вторник, 22 октября, петербуржцы создали петицию за сохранение маршруток. Заявление планируют передать в Комитет по транспорту Северной столицы. 

Её подписали почти 2 тысячи человек. 

"Страшно представить что будет с городом, когда в один день без нормальной подготовки разом отменят все маршрутки. Как люди будут добираться до метро, до работы, в вечернее время, из новых районов??? "

—сказано в петиции.

Напомним, что в понедельник, 21 октября, стало известно о том, что Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. 

Смольный планирует запустить в Петербурге вместо маршруток, комфортный городской транспорт с кондиционерами.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге протестируют электробус из Португалии.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, транпорт спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

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