В Петербурге появилась петиция за сохранение маршруток

Во вторник, 22 октября, петербуржцы создали петицию за сохранение маршруток. Заявление планируют передать в Комитет по транспорту Северной столицы.
Её подписали почти 2 тысячи человек.
"Страшно представить что будет с городом, когда в один день без нормальной подготовки разом отменят все маршрутки. Как люди будут добираться до метро, до работы, в вечернее время, из новых районов??? "
—сказано в петиции.
Напомним, что в понедельник, 21 октября, стало известно о том, что Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.
Смольный планирует запустить в Петербурге вместо маршруток, комфортный городской транспорт с кондиционерами.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге протестируют электробус из Португалии.
Фото:Piter.TV
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