Регулятору пока не поступили подобные предложения.

Банки захотели списывать комиссии и кредитные платежи со "спящих счетов". Речь идёт о счетах, владельцы которых долгое время не выходят на связь и обновить о них информацию не представляется возможным. Об этом пишет газета "Известия".

Отмечается, что списывать хотят сумму за обслуживание счёта и платежей по кредиту. Инициативу готовят в "Абсолют-банке", в котором объясняет, что действующее законодательство запрещает снимать средства со счетов клиентов, по которым более года не обновлялись данные владельцев. Так копятся долги, а банк не может получить те деньги, которые ему обязаны перечислить по закону.

Если инициативу одобрят, то владельцы застойных счетов смогут избежать штрафа и неустойки, если, к примеру, забыли сообщить банку о замене паспорта.

Идею поддерживают "ЮниКредите, РСХБ и Росбанке. В Центробанке сообщили, что регулятору пока не поступили подобные предложения.

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