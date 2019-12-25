Банки в июне выдали рекордный объем кредитов наличными

Объем выданных кредитов наличными вырос в 1,6 раза.

В июне российские банки выдали рекордный объем кредитов наличными. Сумма составила 623 млрд рублей. Так, за месяц прирост составил 8,5%. Об этом сообщает Frank RG.

Если сравнивать с июнем 2020 года, то объем выданных кредитов наличными вырос в 1,6 раза. По информации компании, всего банки выдали в июне розничных кредитов на сумму 1,29 трлн рублей. Эта сумма 14,3% больше, чем было в мае.

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