Банки перестанут учитывать переводы физлиц при выдаче кредита

Эксперт объяснила, какие доходы не могут быть признаны банком в качестве источника подтверждения платежеспособности заемщика.

Денежные переводы от родственников и друзей не будут учитываться российскими банковскими структурами при оценке платежеспособности потенциального заемщика. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" профессор кафедры банковского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Елена Хоменко. Аналитик добавила, что ключевой принцип новых правил заключается в том, что банки с 1 апреля 2026 года будут оценивать платежеспособность клиента и размер кредита только по официальным, документально подтвержденным доходам этого человека. Те доходы, которые он не способен документально подтвердить, то есть предоставлением сведений из налогового органа, справки с места работы и прочее, учитываться не будут в принятии решения кредитной организацией.

В соответствии с подходами к оценке кредитоспособности физических лиц доходы, полученные в виде нерегулярных переводов от физических лиц - родственников и друзей нельзя отнести к постоянному систематическому доходу и поэтому не могут быть отнесены к источникам подтверждения платежеспособности потенциального заемщика. Елена Хоменко, эксперт

Новое правило не позволит физическому лицу подтверждать свой доход так называемой "серой зарплатой".

Фото: Piter.tv