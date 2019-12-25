По словам Набиуллиной, банки должны устранить эту проблему до конца первого квартала 2025 года.

Российские банки обязали устранить проблему хищений со счетов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

По ее словам, банки должны устранить эту проблему до конца первого квартала 2025 года. Набиуллина подчеркнула, что приложения некоторых кредитных организаций надежно защищены от действий мошенников, однако "у других банков такой защиты нет".

Ранее Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции.

Фото: ВКонтакте / Банк России