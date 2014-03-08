Банки могут обязать информировать о запросах госорганов из "недружественных государств"

Данные нужно будет предоставить в течение одного дня.

Минфин РФ разработал законопроект, согласно которому банки в России должны будут сообщать финансовой разведке и Центробанку о запросах госорганов из "недружественных государств". Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что на заседании правительства по законопроектной деятельности документ был одобрен.

Теперь российские банки могут обязать не позднее одного рабочего дня сообщать в Росфинмониторинг и Банк России о запросах, поступившие "от компетентных органов недружественных государств". Речь идет о тех случаях, когда иностранцы просят предоставить информацию о россиянах или российских компаниях, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные. Компетентные ведомства США сейчас могут такие данные требовать от банков, если у финорганизации есть корреспондентский счет в США.

Ранее мы писали, что 11 июня в Центробанк может повысить ключевую ставку. Ее могут поднять на 0,25 процентных пункта.

Фото: cbr.ru