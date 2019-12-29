Банки России стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

Продали почти на 400 миллиардов рублей

Об этом говорят данные Первого коллекторского бюро. Речь идет о кредитах, которые одобрялись с 2017 года — во время пика потребительских ссуд. Доля таких сделок выросла в финансовом и количественном выражениях.

В 2019 году доля свежих, выданных за три года, долгов составила 13,3%. Ранее случаев передачи непогашенных задолженностей коллекторам была 6,2%.

По объему задолженности доля этих долгов в 2019 году увеличилась в 3,7 раза. Это 7,4% от общего объема сделок на рынке передачи долгов коллекторам.

Всего в 2019 году банки предложили коллекторам 399 миллиардов рублей просроченных долгов. Это на 15,1% меньше, чем годом раньше.

Ранее сообщалось, что коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ.