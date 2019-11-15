ВТБ ищет аудитора на 2020-2022 годы

За услуги кредитная организация готова заплатить около 260 млн рублей.

Зарегистрированный в Петербурге Банк "ВТБ" объявил открытый конкурс на проведение аудита. Соответствующая документация размещена на портале закупок.

За услуги "ВТБ" готов заплатить около 260 миллионов рублей.

Предмет закупки - ежегодный аудит ПАО за 2020-2022 годы, проверки годовой отчетности кредитной организации и консолидированной финансовой отчетности группы банка за этот трехлетний период.

Дата окончания срока подачи заявок – 16 марта, 9 часов 30 минут.

ВТБ также сообщил, что для обоснования начальной (максимальной) цены контракта на 2020-2022 годы был осуществлен запрос ценовой информации в 10 аудиторских компаниях. В ответ на запрос банк были получены предложения от 3-х аудиторских организаций с указанием предварительной стоимости услуг: Это ООО "Эрнст энд Янг" (255,6 миллионов рублей, включая НДС), АО "КПМГ" ( 248,271 миллиона рублей) и АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (276 миллионов рублей).

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Фото: Pixabay.com