Банк SEB планирует закрыть отделение в Петербурге

У шведского банка есть два филиала в Петербурге и Москве, в общей сложности там работают порядка 80 сотрудников.

Стало известно, что шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEВ) прекращает свои операции в России. SEB планирует закрыть отделение в Петербурге. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает газета Dagens Industri.

Как рассказали в пресс-службе банка, в нынешних обстоятельствах SEB не может продолжать свою деятельность в России, поэтому начал ее сворачивать. Отмечается, что все это будет сделано с нормативными и правовыми обязательствами.

Отметим, что у шведского банка есть два филиала в Петербурге и Москве, в общей сложности там работают порядка 80 сотрудников. Банк специализируется на корпоративных клиентах и сосредоточен на обслуживании дочерних компаний корпоративных клиентов SEB из Северной Европы, Германии и Великобритании, работающих в стране.

Ранее мы писали, что в Петербурге организуют дополнительные рабочие места для безработных.

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