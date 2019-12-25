Банк "Россия" хочет обанкротить АО "Новая эра"

Сумма исковых требований к этой компании превышает 25 миллионов рублей.

АО "Акционерный банк "Россия" намерено обанкротить петербургскую компанию АО "Новая эра". Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке "Электронное правосудие". Подан он в арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

Сумма исковых требований банка – немногим более 25 миллионов рублей.

Дата рассмотрения заявления пока не определена.

АО "Новая эра" разрабатывает и производит электрооборудование низкого и среднего напряжения, в том числе в морском исполнении.

Звонок Piter.tv на контактный телефон АО остался безответным. Видимо, дело в антивирусном карантине. В банк запрос с просьбой о комментарии направлен, однако ответа еще не последовало. Вероятно, причина все та же.

Как сообщало ранее Piter.tv, дочь ректора Горного университета выиграла суд против РФ в ЕСПЧ.

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