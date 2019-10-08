Дочь ректора Горного университета выиграла суд против РФ в ЕСПЧ

Она покинула Россию в 2011 году после ссоры с отцом.

Европейский суд по правам человека принял решение о выплате компенсации в размере €2390 Ольге Литвиненко. Женщина является дочерью Владимира Литвиненко, ректора Петербургского горного университета. Он несколько раз признавался богатейшим руководителем вуза в России. Об этом сообщил РБК.

Дело началось еще в 2011 году, когда женщина после ссоры с отцом уехала вместе с сыном за границу. Родственников она при этом не предупреждала, поэтому они заявили в полицию об ее исчезновении. Силовики возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и настаивали, что потерпевшую насильно удерживают неизвестные. Ольга присылала следователю документы, которые опровергали данные предположения.

В итоге суд решил изъять собственность Литвиненко. А это три квартиры, участок, земли, гараж, также были арестованы банковские счеты, на которые ей поступала арендная плата. Суд в РФ отвергал все сообщения о том, что женщина по собственному желанию уехала за границу. В итоге в ЕСПЧ решили, что всех этих нарушений достаточно, чтобы удовлетворить иск Литвиненко о моральном ущербе. Ей присудили €2390.

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Фото: ВК/ Горный университет | Санкт-Петербург