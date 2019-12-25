Памятные монеты с полярными волками войдут в серию "Сохраним наш мир".

Банк России выпустил серию монет из драгоценных металлов. Об этом сообщается в заявлении регулятора. В обращение вышли памятные монеты из серебра и золота в серии "Сохраним наш мир". Они получили наименование "Полярный волк".

На лицевой стороне монет будет расположено рельефное изображение герба РФ, обозначение металла согласно периодической системе химических элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак монетного двора Петербурга и масса чистого драгоценного металла.

Серебряная монета с номиналом в три рубля будет иметь изображение полярного волка на фоне скал и звездного неба. Тираж состоит из пяти тысяч экземпляров. на монету в 25 рублей помещены два полярных волка на фоне воды, скал и звездного неба. Тираж такой монеты составляет одну тысячу штук. на монете с номиналом в 100 рублей изображены полярные волк и волчица на фоне скал. Монета изготовлена в количестве 75 штук.

На золотой монете с номиналом в 50 рублей будет изображен волк, на 100-рублевой - волк на фоне воды, скал и солнца. Тираж каждой монеты составит тысячу экземпляров.

В Британии выпустили монету в $85 тыс. в честь Элтона Джона.