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Банк России приступил к выпуску монет к 25-летию Союзного государства

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В тираж вошли монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей.

Банк России приступил к выпуску монет к 25-летию с момента образования Союзного государства с Белоруссией. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В тираж вошли монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей. Первая монета состоит из серебра. Вторую изготовили из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. На оборотной стороне двух монет расположено цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства.

Ранее Песков заявил, что ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляции.

Видео: Банк России

Теги: банк россии, монеты, союзное государство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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