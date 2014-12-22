Банк России приступил к выпуску монет к 25-летию Союзного государства

Банк России приступил к выпуску монет к 25-летию с момента образования Союзного государства с Белоруссией. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
В тираж вошли монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей. Первая монета состоит из серебра. Вторую изготовили из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. На оборотной стороне двух монет расположено цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства.
Ранее Песков заявил, что ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляции.
Видео: Банк России
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