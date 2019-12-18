Банк России представил обновленную купюру в 100 рублей

Новые банкноты будут поступать в обращение постепенно.

Банк России представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Она посвящена Москве и Центральному федеральному округу.

На лицевой стороне обновленной банкноты представлены фрагмент Спасской башни Кремля с курантами, парк Зарядье и Останкинская башня. Обратную сторону украшает Ржевский мемориал Советскому Солдату.

В пресс-службе Банка России отметили, что новые банкноты будут поступать в обращение постепенно и наравне в купюрами образца 1997 года.

Ранее мы сообщали, что ЦБ готов значительно увеличить лимит переводов физлиц за рубеж с текущих $150 тыс. в месяц.

Видео: Банк России