ЦБ готов значительно увеличить лимит переводов физлиц за рубеж с текущих $150 тыс. в месяц

Эльвира Набиуллина рассказала о готовности смягчить валютную политику.

Центробанк России готов значительно увеличить лимит переводов физических лиц за рубеж с текущих 150 тысяч долларов в месяц. Соответствующее заявление глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина сделала в рамках своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Что касается, например, $150 тыс. для граждан перевода денег, готовы эту сумму значительно увеличить. Мы даже думали отменить этот лимит, но для этого необходимо менять законодательство. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт напомнила о том, что в стране необходимо ускорить валютную либерализацию для бизнес-индустрии. Такое решение Центробанка позволит облегчить задачу по перестраиванию логистических цепочек, а также по адаптации к текущим экономическим обстоятельствам.

Набиуллина заявила о росте доли юаня в российской экономике.

Фото и видео: YouTube / RSPP