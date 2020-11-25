Набиуллина заявила о росте доли юаня в российской экономике

Глава ЦБ рассказала о том, что тенденция продолжается.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о росте доли юаня в отечественной экономике. По мнению специалиста, данная тенденция продолжится. Соответствующей информацией руководитель государственного регулятора поделилась с участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

У нас доля юаней, безусловно, будет увеличиваться. Она увеличивается сейчас и в контрактах и платежах. Мы видим спрос на депозиты, компании и граждане хранили свои активы, накопления в юанях. Этот процесс происходит. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В 2021 году Центробанк России отчитался о росте доли юаня в международных финансовых резервах. Доля китайской национальной валюты в резервах выросла с 12,8% до 17,1%. При этом доля американского доллара снизилась с 21,2% до 10,9%. Регулятор говорил о том, что процесс девалютизации международных обязательств российского банковского сектора ускорился на фоне западных санкций.

Набиуллина: управляемый курс рубля снизит самостоятельность денежно-кредитной политики.

Фото и видео: YouTube / RSPP