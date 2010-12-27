Курс евро по сравнению с показателем на среду вырос на 14,93 копейки – до 71,3816 рубля.

В среду, 26 июня, Банк России повысил курсы доллара и евро. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Так, доллар подорожал на 28,54 копейки. Теперь его стоимость равняется 62,8083 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Центробанком РФ. Также вырос курс евро на 14,93 копейки – до 71,3816 рубля.

По словам экспертов, иностранные финансисты высоко оценили деятельность российское стремление увеличить валютную самостоятельность.

Ранее мы сообщали о том, что СовФед одобрил компенсацию ипотеки многодетным семьям.

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