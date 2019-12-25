Банк России объединит департамент банковского надзора и регулирования

Новую структуру возглавит Александр Данилов.

С 1 декабря Банк России объединит департаменты банковского надзора и регулирования. Называться новое подразделение будет департаментом банковского регулирования и аналитики (ДБРА) Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Александр Данилов возглавит новый департамент. Он с конца 2019 года руководит департаментом обеспечения банковского надзора. А вот Алексей Лобанов, директор департамента банковского регулирования, Центробанк покидает. Он в ЦБ работал с 2012 года.

Объединение департаментов "будет способствовать развитию подходов к разработке регулирования на основе мониторинга рисков банковского сектора и всестороннего анализа рынка". Данная мера позволит в том числе в наибольшей мере адаптировать регулирование к уровню развития российской банковской системы и стоящим перед ней задачам.

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