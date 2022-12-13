Банк России не видит тенденции к скорой разморозке заблокированных активов

Эльвира Набиуллина рассказала о том, что НРД защищает своих инвесторов.

Банк России знает о единичных случаях выдачи разрешений и отказов частным инвесторам в разморозке их финансовых и имущественных активов, однако общей тенденции к разблокировке государственный регулятор пока что не видит. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Чиновница выступила по завершении очередного заседания совета директоров ЦБ. Спикер объяснила прессе, что Национальный расчетный депозитарий и его профессиональные участники продолжают работать над защитой прав россиян и розничных инвесторов.

Нам известны единичные пока случаи как выдачи разрешений, так и отказов. Но мы пока не видим тенденции в разморозке активов. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России

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Фото и видео: YouTube / Банк России