Банк России начнет бороться с ростом цен по-новому

Регулятор может отказаться от нынешнего подхода к регулированию уровня инфляции.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ начнет бороться с ростом цен в стране по-новому. Об этом пишет "Комемрсант".

По словам главы регулятора, Центробанк приступает к пересмотру денежно-кредитной политики, который включает в себя несколько элементов. Основными из них являются управление ключевой ставкой и норма обязательного резервирования для банков.

Предполагается, что регулятор может отказаться от нынешнего подхода к регулированию уровня инфляции. Набиуллина отметила, что изменится "форма таргета", но она не уточнила как именно это произойдет.

Набиуллина подчеркнула, что некоторые крупнейшие центробанки мира могут резко поднять ставки. Это приведет к притоку инвесторов на их рынки и оттоку из развивающихся стран, включая Россию.

Ранее мы писали, что в России продлили программу льготной ипотеки, а также расширили программу семейной ипотеки на семьи с одним ребенком.

Фото: cbr.ru