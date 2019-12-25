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Банк России начнет бороться с ростом цен по-новому
Сегодня, 11:18
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Банк России начнет бороться с ростом цен по-новому

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Регулятор может отказаться от нынешнего подхода к регулированию уровня инфляции.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ начнет бороться с ростом цен в стране по-новому. Об этом пишет "Комемрсант".

По словам главы регулятора, Центробанк приступает к пересмотру денежно-кредитной политики, который включает в себя несколько элементов. Основными из них являются управление ключевой ставкой и норма обязательного резервирования для банков.

Предполагается, что регулятор может отказаться от нынешнего подхода к регулированию уровня инфляции. Набиуллина отметила, что изменится "форма таргета", но она не уточнила как именно это произойдет.

Набиуллина подчеркнула, что некоторые крупнейшие центробанки мира могут резко поднять ставки. Это приведет к притоку инвесторов на их рынки и оттоку из развивающихся стран, включая Россию.

Ранее мы писали, что в России продлили программу льготной ипотеки, а также расширили программу семейной ипотеки на семьи с одним ребенком. 

Фото: cbr.ru

Теги: банк россии, председатель цетробанка эльвира набиуллина, уровень инфляции
Категории: Новости России, Лента новостей,

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