Банк России выявил в 2019 году более тысячи "черных" кредиторов

некоторые из них оказались даже незарегистрированными организациями.

В 2019 году на финансовом рынке выявлено более тысячи "черных" кредиторов. Об этом сообщили специалисты Банка России. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях добавил, что 186 организаций незаконно использовали в названиях слова "микрофинансовая" и"микрокредитная". Данные взяты за период с января по июнь.

Основное количество нелегальных участников финрынка, которых мы выявили в первом полугодии 2019 года, - это как раз "черные кредиторы". Из 1393 нелегально работавших организаций 1024 занимались незаконной выдачей займов комментирует ситуацию спикер

Эксперты заметил, что 688 компаний пытались маскироваться под легальные фирмы,такие как ломбарды, лизинговые предприятия и т.д. А вот 150 фирм можно смело назвать анонимными кредиторами, которые не имели данных о регистрации и прочих официальных данных.

Чаще всего подобные фирмы встречаются в Центральном федеральном округе, в южном федеральном округе, а также Урале.

Ранее Piter.tv писал о том, что капсулу Hyperloop разогнали до 463 км/час.

Фото: Piter.tv