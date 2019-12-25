Депутаты Ленобласти предложили финансировать ремонт общественных бань из госбюджета

Сейчас эта сфера полностью находится в зоне отвественности муниципалов.

Парламентарии ЗакСа Ленинградской области выступили с предложением осуществлять ремонт общественных бань за счёт государственной казны. С такой инициативой депутаты региона обратились к председателю Правительства страны. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Напомним, что сейчас средства на ремонт бань идут только из муниципального бюджета.

Президент Национального банного объединения Геннадий Батрухин подчеркнул, что реконструкция стандартного банного комплекса на 200-300 посетителей обходится местным властям в крупные суммы – от 25 до 100 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти увеличились случаи мошенничества с кредитными картами на фоне мобилизации.

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