Бангладеш: Опубликовано видео, как пожарные борются с огнем, который унес более 80 жизней

Пожар возник в четырехэтажном жилом доме, а затем из-за плотности построек перекинулся на соседние дома. Погибли, по последним данным, 81 человек, еще 50 сильно пострадали.

Накануне вечером, 20 февраля, в пожаре в жилом доме в столице Бангладеш погибло более 80 человек.

Пожар возник в Дакке в бедном районе около половины восьмого по московскому времени (22.30 местное время). Огонь разбушевался в четырехэтажном жилом доме. Из-за плотности постройки пламя перекинулось на соседние дома. Огнеборцы тушили пожар несколько часов. На данный момент известно о 81 погибшем. Более 50 человек в больнице.

Число жертв этого жуткого пожара может возрасти, так как еще завалы полностью не разобраны, а некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Спасатели опубликовали видео, как они тушили пожар. На кадрах видео видны и слышны сильные хлопки. Улица между домами очень узкая, и спецмашинам не было возможности подъехать близко к очагу пожара.

Видео: YouTube