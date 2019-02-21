Бангладеш: Опубликовано видео, как пожарные борются с огнем, который унес более 80 жизней

Накануне вечером, 20 февраля, в пожаре в жилом доме в столице Бангладеш погибло более 80 человек.
Пожар возник в Дакке в бедном районе около половины восьмого по московскому времени (22.30 местное время). Огонь разбушевался в четырехэтажном жилом доме. Из-за плотности постройки пламя перекинулось на соседние дома. Огнеборцы тушили пожар несколько часов. На данный момент известно о 81 погибшем. Более 50 человек в больнице.
Число жертв этого жуткого пожара может возрасти, так как еще завалы полностью не разобраны, а некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Спасатели опубликовали видео, как они тушили пожар. На кадрах видео видны и слышны сильные хлопки. Улица между домами очень узкая, и спецмашинам не было возможности подъехать близко к очагу пожара.
Видео: YouTube
Оставить комментарий