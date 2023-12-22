Полиция Петербурга задержала банду дилеров, помогавших телефонным мошенникам

По данным следствия, сотрудники этих компаний вводили фиктивные данные о несуществующих клиентах, активировали SIM-карты и передавали их злоумышленникам.

Осенью 2022 году в Северной столице задержали троих аферистов, которые незаконно подключили более 12 тыс. SIM-карт и вывели через них за рубеж более 150 млн рублей, похищенных со счетов россиян. В ходе расследования оперативники вышли на след дилеров двух крупных операторов сотовой связи. Об их задержании сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, сотрудники этих компаний вводили фиктивные данные о несуществующих клиентах, активировали SIM-карты и передавали их злоумышленникам.

Шестеро руководителей и работников дилерских организаций, а также сотрудник одного мобильного оператора были задержаны подозрением в содействии данной афере. Расследование по этому делу все ещё продолжается.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти