В Петербурге за серию вооруженных ограблений задержали группу мигрантов

Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия по выявлению аналогичных эпизодов, к которым могут быть причастны задержанные.

Полиция Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками Росгвардии задержали банду мигрантов, подозреваемую в серии вооруженных налетов. Как сообщает ГУ МВД, пятеро из шести злоумышленников являются гражданами Таджикистана.

Последнее ограбление, к которому, по мнению правоохранительных органов, причастны задержанные, было совершено 4 сентября на территории строительной площадки на Комендантском проспекте. Налетчики проникли в контору-бытовку строительной компании, где в этот момент был бригадир. Преступники пригрозили 45-летнему мужчине пистолетами и ножами и забрали из его сумки 6 млн 134 тысячи рублей, которые предназначались для выплаты зарплаты работниками стройки. Прихватив с собой три мобильных телефона, банда скрылась на белом "Фольксваген Поло".

Весной 2018 года эта же группировка ограбила магазин суши на Московском проспекте. Добычей налетчиков стали 140 тыс. рублей. Немного позднее вооруженные грабители навестили букмекерскую контору в том же районе города. Находящие на рабочем месте администратор и кассир были вынуждены отдать преступникам 112 тыс. рублей из кассы и 15 тыс. рублей личных средств. У полиции есть повод полагать, что задержанные также причастны к ограблению строительной площадки на Ленинском проспекте 16 апреля. Тогда добычей стал 1 млн рублей также предназначенный для выплаты заработной платы рабочим.

По нескольким фактам ограблений в отношении задержанных в возрасте от 25 до 28 лет были возбуждены уголовные дела, объединенные в одно производство. На данный момент продолжаются оперативно-следственные действия по выявлению других эпизодов преступной деятельности лиц.

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Фото: Piter.tv