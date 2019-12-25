За обман ветеранов ВОВ на 1,2 млн рублей осудят пятерых мошенников в Петербурге

Преступную группу раскрыла 90-летняя блокадница из Кировского района Петербурга.

В Петербурге задержали пятерых жителей города и области по делу о телефонном мошенничестве с пенсионерами. Об этом 29 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Преступную группу раскрыла 90-летняя блокадница из Кировского района Петербурга. В марте прошлого года ей позвонил неизвестный и представился сыном. Злоумышленник попросил 170 тысяч, чтобы избежать наказания за якобы смерть девушки, которую он ударил. Блокадница не поверила в историю и обратилась в полицию. Курьер в скором времени попался в засаду.

В январе этого года задержали еще троих участников преступной группы: 29-летний и 26-летний жители Бугров (предполагаемые курьер и координатор) и 24-летний петербуржец (вероятно, еще один курьер). Позже в марте поймали и предполагаемого лидера группы – 32-летнего петербуржца, ранее уже осужденного за мошенничество.

Предполагается, что летом 2021 года преступники обманули трёх пенсионерок, включая еще одну блокадницу, ветерана ВОВ. Общий ущерб составил миллион рублей, часть денег потерпевшим вернули. Следствие полагает, что злоумышленники искали номера жертв в базе стационарных телефонов, а дальше выполняли классическую схему с "попавшим в беду" родственником. Дело направили в Кировский райсуд.

Фото: Piter.tv

