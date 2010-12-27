В Петербурге педофил из США надругался над глухонемым ребенком

Задержанного американца подозревают в аналогичном преступлении в отношении другого ребенка.

В Санкт- Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании глухонемого мальчика. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В понедельник, 3 сентября, в полицию пришла глухонемая женщина с заявлением о том, что накануне в парке Генерала Селезнева неизвестный совершил действия насильственного сексуального характера в отношении ее 9-летнего сына. Мальчик, который учится в 3 классе школы для глухонемых, был отправлен в Детскую больницу №5 имени Филатова, у него ссадина грудной клетки.

Мальчик с помощью сурдопереводчика передал, что педофилу на вид 45-50 лет, он около 170 см ростом, темноволосый европеец был одет в темные штаны и белую футболку, с собой у него была темная сумка. Позже, по подозрению, задержали 47-летнего неработающего гражданина Америки. Его подозревают еще в одном правонарушении: он 30 августа совершил аналогичное преступление с еще одним мальчиком на улице Уточкина.

В отношении подозреваемого возбудили дела по по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее четырехлетняя девочка пожаловалась на отца-педофила.

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